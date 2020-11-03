В Московском зоопарке родился детеныш альпака по кличке Витамин

Под пристальным вниманием родителей он уже выходит на прогулку

Московском зоопарке пополнение - в уличном вольере теперь можно увидеть маленького альпака. Эти животные известны своей очень теплой и легкой шерстью.

Детёныш по кличке Витамин появился на свет еще в начале октября, передает "ТВ Центр". Первый месяц он жил в теплом домике, но недавно мама Кира стала брать его с собой на прогулку. Иногда к ним в гости приходит и папа Жорик. Под бдительным присмотром родителей Витамин резвится и прыгает. Но и о лакомствах не забывает - постоянно их клянчит и даже пытается проверить карманы работников зоопарка.

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