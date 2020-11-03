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Яузу очистили от ила с помощью современной установки

15:09
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Дно убирали в районе Глебовского моста

Сотрудники Мосводостока очищали от ила Яузу в районе Глебовского моста. В холодную воду никто не погружался, от экскаваторов тоже отказались. Отложения со дна реки убирали с помощью современной установки, которая буквально засасывает грунт, передает "ТВ Центр".

"Это бур, который вгрызается в дно и одновременно закачивает  пульпу… Она идет по пульпопроводу, который должен все время сохраняться  на плаву, потому что он иначе становится очень тяжелым из-за плотности пульпы и тонет. Потому он вот так вот подвешен гонами и идет дальше к нашей обезвоживающей остановке", - рассказал начальник управления экологической безопасности ГУП "Мосводосток" Кирилл Алексеев.

Городские реки необходимо периодически очищать от лишней органики, поскольку она поглощает кислород и не даёт рыбам дышать под водой. А ещё буквально крадёт у речных обитателей солнце, необходимое для нормальной жизни.

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