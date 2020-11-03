Москвичи несут цветы к посольству Австрии после теракта в Вене

Над посольством приспущены флаги Австрии и ЕС

В вторник, 3 ноября, москвичи приносят цветы к зданию посольства Австрии в Староконюшенном переулке, чтобы почтить память погибших при теракте в Вене.

Над самим зданием диппредставительства приспущены государственный флаг Австрии и флаг Евросоюза, передает "ТВ Центр".

По последней информации, в результате произошедшей накануне трагедии в столице Австрии погибли 4 человека, 14 пострадали, среди них один полицейский. Несколько человек получили тяжелые ранения. Сейчас за их жизнь борются врачи.

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