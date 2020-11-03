Минздрав бьет тревогу из-за бездумного использования антибиотиков при ковид

Коронавирус антибактериальными средствами не лечат

Минздрав России выразил обеспокоенность тем фактом, что россияне используют антибиотики при лечении COVID-19.

Количество покупок и потребление антибиотиков существенно выросло за последнее время, хотя эти препараты бесполезны для лечения коронавирусной инфекции, заявила директор департамента Минздрава по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова.

"Ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции - это бесполезная история", - цитирует ее ТАСС.

Ранее о неэффективности антибактериальной терапии при лечении коронавируса говорил и главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

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