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Масляков отреагировал на сообщения о закрытии КВН

13:58
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Передача выходит на телеэкраны вот уже несколько десятилетий

Ведущий КВН Александр Масляков опроверг появившиеся в Сети слухи о закрытии передачи. Ранее несколько СМИ сообщили о том, что программа якобы закрывается из-за нехватки денег.

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Масляков заявил, что "Клуб веселых и находчивых" продолжит существовать, на ближайшее время у КВН запланировано сразу несколько крупных мероприятий, передает "Вечерняя Москва".

"Ой, конечно все это неправда. У нас и завтра большой фестиваль, и два полуфинала еще сняты. Так что просто кто-то выдает желаемое за действительное", - сказал ведущий.

Он добавил, что в воскресенье, 8 ноября, КВН будет отмечать день рождения. По этому поводу будет организована встреча в малом составе, чтобы не нарушать мер безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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