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"Мне антибиотики подсовывают": Иван Краско - о последствиях COVID-19

14:20
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Актер разлюбил алкоголь

90-летний актер Иван Краско, который недавно переболел коронавирусной инфекцией, рассказал о своем самочувствии. 
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По мнению Краско, он заразился в театре. Сейчас он вместе с детьми и экс-супругой Натальей Вяль находится на карантине. У народного артиста России было поражено 45% легких. 

"Легкие не особо меня беспокоили, чувствую хвост усталости, особой радости нет", - сказал актер kp.ru

Он опасается, что в стране снова ужесточат меры по борьбе с коронавирусом.  

"В больницу не хочу. Таблетки допиваю. Подозреваю, что мне антибиотики подсовывают. Может, в благих целях. Потому что организм отвергает алкоголь. Не хочет его", - пожаловался Иван Краско. 

Напомним, что у Краско было три жены, которые родили ему пятерых детей. В 2018 году он развелся с четвертой супругой - 30-летней Натальей Шевель. После расставания он вернулся к третьей жене. 

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