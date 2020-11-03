В Минздраве рассказали о порядке выдачи больным бесплатных лекарств от коронавируса

Для начала лечения не нужно ждать результатов теста

Директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова объяснила, в каких случаях россиянам будут бесплатно выдавать лекарства от коронавирусной инфекции.

Она подчеркнула, что для получения необходимых препаратов совершенно не обязательно иметь на руках результаты ПЦР-теста с подтвержденным коронавирусом. Достаточно и клинического диагноза, который может установить врач в процессе осмотра. Само же лабораторное подтверждение может быть получено позже, передает РИА Новости.

"Для врача основанием выдачи препаратов будет клинически установленный COVID", - заявила Куликова.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 46,8 миллиона человек, 1,21 миллион из них скончались. В России выявлено 1,66 миллиона заболевших, более 28 тысяч пациентов скончались.

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