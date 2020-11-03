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Россиянин погиб при крушении катера в Анталье

14:34
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Прогулочное судно перевернулось в 50 метрах от берега

В турецкой Анталье произошло крушение туристического катера. В результате ЧП погиб гражданин России. Об этом сообщили в нашем генконсульстве.

Прогулочное судно перевернулось в 50 метрах от берега. По предварительной информации, катер задел подводные скалы, что привело к затоплению. На борту, по данным местных СМИ, находились 32 иностранных туриста, включая наших соотечественников. Большинству пассажиров удалось самостоятельно доплыть до берега. Позже на место ЧП прибыли турецкие спасатели.

Как сообщает "ТВ Центр", всем туристам и экипажу оказали медицинскую помощь. Сейчас их жизни вне опасности.

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