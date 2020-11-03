Собчак задала вопрос Нурмагомедову после теракта в Вене

Телеведущая считает, что публичные высказывания бойца могли спровоцировать людей

Ксения Собчак после теракта в Вене обратилась к Хабибу Нурмагомедову и другим мусульманам, которые публично заявляли о грядущей агрессии после публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

В ночь с понедельника на вторник в столице Австрии несколько террористов напали на мирных граждан, в результате чего пострадали 18 человек, четверо погибли.

"То, что происходило вчера в Вене, когда по улицам европейской столицы с криками "Аллах акбар" носятся террористы с автоматами и стреляют в людей, то что происходило во Франции, — это немыслимо. Это позорит и нормальных законопослушных мусульман. Мы должны отстаивать наше представление о цивилизации, о мире, иначе этот мир просто разрушат", - сказала Собчак.

Она напомнила, как несколько дней назад мусульмане оскорбляли ее и ее семью за поддержку публикации карикатур. Также журналистка отметила, что не менее ужасные события с участием мусульман произошли и во Франции.

"И теперь вопрос к Хабибу и прочим, кто размещал призывы "обезобразить" лицо Макрона с подошвой на лице, кто писал мне и моей семье угрозы просто за высказанное мнение. Вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией?" - поинтересовалась Собчак.

Она подчеркнула, что спровоцировать экстремистов очень просто, и за этим непременно последуют человеческие жертвы. Собчак добавила, что убивать, разрушать и уродовать всегда проще, чем созидать.

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