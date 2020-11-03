ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сочи нашли вещи пропавшего сооснователя Skillbox Игоря Коропова

15:45
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Поисковая операция продолжается

Сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал в ночь на 1 ноября. Около 03:00 он вышел из отеля Radisson Collection в Сочи и перестал выходить на связь. 
В квартире убийцы "колбасного короля" нашли прикованного к кровати мужчину

"Коммерсант" сообщает, что телефон Коропова нашли на пирсе Нижнеимертинского порта. Рюкзак бизнесмена выловили из моря недалеко от берега.  

Игоря Коропова разыскивают спасатели, полицейские и волонтеры. 

В компании Mail.ru Group рассказали РИА Новости, что в понедельник, 2 ноября, Коропов собирался выйти на работу.   

В прошлом году Игорь Коропов вошел в число самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Раньше Коропов был владельцем маркетингового агентства Mokselle.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Игорь Коропов
Игорь Коропов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.