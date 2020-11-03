В Сочи нашли вещи пропавшего сооснователя Skillbox Игоря Коропова

Поисковая операция продолжается

Сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал в ночь на 1 ноября. Около 03:00 он вышел из отеля Radisson Collection в Сочи и перестал выходить на связь.

"Коммерсант" сообщает, что телефон Коропова нашли на пирсе Нижнеимертинского порта. Рюкзак бизнесмена выловили из моря недалеко от берега.

Игоря Коропова разыскивают спасатели, полицейские и волонтеры.

В компании Mail.ru Group рассказали РИА Новости, что в понедельник, 2 ноября, Коропов собирался выйти на работу.

В прошлом году Игорь Коропов вошел в число самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Раньше Коропов был владельцем маркетингового агентства Mokselle.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"