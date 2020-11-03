Судья насчитал Зеленскому 150 лет тюрьмы

Юристы заявляют, что действия президента Украины ведут к распаду государства

Владимир Зеленский в обращении к своим однопартийцам "наговорил на 150 лет тюрьмы". Шаги президента Украины, направленные на увольнение судей, ведут к распаду государства и войне, убежден член Конституционного суда Игорь Слиденко.

"Я думаю, что дальше - распад Украины и война… Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имея в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти", - заявил Слиденко. Судья признался: у него сложилось впечатление, что Зеленского кто-то толкает на такие действия.

Слиденко ответил на следующий вопрос журналиста: как будут развиваться события, если в Раде наберутся необходимые 226 голосов депутатов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КС, сообщает агентство УНИАН.

Украинский лидер ранее попытался объяснить свою инициативу на заседании фракции "Слуга народа". По мнению Зеленского, восстановить антикоррупционное законодательство на Украине невозможно без увольнения судей Конституционного суда. Президент подчеркнул, что, пока не будет решен этот вопрос, под угрозой остаются безвизовый режим с ЕС, а также поддержка Киева со стороны Евросоюза, НАТО, МВФ и других зарубежных партнеров.

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