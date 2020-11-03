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Число погибших при теракте в Вене возросло до пяти

15:24
  • вторник
  • 03 ноября 2020

От ранений скончался мужчина

В результате теракта в Вене погибли пять человек. Такие данные во вторник приводит ТАСС со ссылкой на австрийское издание Heute. Умер 21-летний мужчина. Ранее сообщалось о четырех погибших и 17 раненых.

Серия хорошо спланированных атак произошла в австрийской столице в понедельник вечером. Неизвестные открыли стрельбу около синагоги и ещё в нескольких местах. Один нападавший ликвидирован. Полиция продолжает поиски его сообщников.

3 ноября москвичи приносят цветы к зданию посольства Австрии, чтобы почтить память погибших при теракте.

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