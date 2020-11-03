В Минздраве обозначили основные проблемы российского здравоохранения

Коронавирус показал все имеющиеся пробелы

Глава департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова перечислила главные недочеты в существующей системе здравоохранения, которые удалось выявить благодаря пандемии коронавирусной инфекции.

"Основные проблемы - это загрузка коечного фонда, это необходимый акцент на амбулаторный этап обеспечения лекарствами, это дефицит кадров и это дефицит диагностики", - заявила Куликова.

Она подчеркнула, что ситуация с распространением COVID-19 в России до сих пор продолжает оставаться очень сложной и напряженной, передает РИА Новости.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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