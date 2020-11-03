Букмекеры зарегистрировали рекордную ставку на победу Трампа

Сумма исчисляется миллионами

Принимающие ставки на итоги выборов в США букмекеры зарегистрировали рекордную заявку. Бизнесмен из Великобритании поставил 5 миллионов долларов на победу Дональда Трампа. СМИ предполагают, что это крупнейшая политическая ставка в мире.

"Распространилась молва об этой ставке, и мы думаем, что она крупнейшая, когда-либо сделанная в сфере политики", - приводит слова источника в букмекерской сфере британская The Sun.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Борьбу за Овальный кабинет ведут действующий президент республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

По данным издания, азартный предприниматель воспользовался услугами частных букмекеров на острове Кюрасао в Карибском море. Если Трамп все же победит, британец получит около 15 миллионов долларов.

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