Социальная направленность бюджета столицы в 2021 году будет усилена

Социальные расходы составят более 56% расходов бюджета Москвы

Проект бюджета столицы до 2023 года обеспечивает безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед горожанами.

"Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 триллиона рублей, увеличившись более чем на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Подчеркивается, что приоритетом бюджета на следующий год станет госпрограмма развития здравоохранения. Расходы на нее увеличат почти на 12%.

На профилактику инфекционных заболеваний в 2021 году пойдет 12,7 миллиарда рублей. Из этой суммы на массовую вакцинацию от COVID-19 будет выделено десять миллиардов рублей.

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