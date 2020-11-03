Собянин рассказал о реализации программы реконструкции поликлиник

Сроки ремонта постоянно сокращаются

Программа реконструкции столичных поликлиник начинает набирать обороты, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра реконструкции детской поликлиники в Лианозове.

"Первые 11 поликлиник - будут закончены строительные работы в ноябре месяце, и еще 25 - до конца года основные работы будут сделаны", - отметил мэр.

Собянин отметил, что сроки ремонта постоянно сокращаются. "Начинали с проектных решений от полутора лет, потом переместились до года, и сейчас реально делаем за пять-шесть месяцев комплексный ремонт", - сообщил он.

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