В торговых центрах САО за день выявили почти 70 нарушителей масочного режима

Рейды прошли в ТРЦ "Речной", ТЦ "Водный", а также ТК "Галерея Аэропорт".

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы вместе с полицией провели рейд в ряде торговых центров на севере города, а именно – в "Галерее Аэропорт", "Водном" и "Речном".

Как сообщил главный инспектор ОАТИ Москвы Антон Камнев, было выявлено 67 нарушений масочного режима. Составлены протоколы. Всем нарушителям выписан штраф в размере 4 тысяч рублей.

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