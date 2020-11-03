Россиянка погибла на отдыхе в Турции

Информацию подтвердили в генконсульстве в Анталье

Генконсульство России в Анталье подтвердило информацию турецких СМИ о гибели туристки из России. Женщина утонула, купаясь в море в районе турецкого города Аланья.

"Подтверждаем смерть в результате утопления", - сообщил представитель генерального консульства агентству ТАСС.

О трагическом инциденте в районе города Аланья в провинции Анталья ранее сообщила газета Turkiye. 1 ноября женщине стало плохо во время купания. Подоспевшие спасатели доставили россиянку в больницу, однако спасти ее врачи не смогли. Погибшей было 70 лет.

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