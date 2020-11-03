ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянка погибла на отдыхе в Турции

16:51
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Информацию подтвердили в генконсульстве в Анталье

Генконсульство России в Анталье подтвердило информацию турецких СМИ о гибели туристки из России. Женщина утонула, купаясь в море в районе турецкого города Аланья.
Российская туристка в Турции впала в кому после гимнастики у бассейна

"Подтверждаем смерть в результате утопления", - сообщил представитель генерального консульства агентству ТАСС.

О трагическом инциденте в районе города Аланья в провинции Анталья  ранее сообщила газета Turkiye. 1 ноября женщине стало плохо во время купания. Подоспевшие спасатели доставили россиянку в больницу, однако спасти ее врачи не смогли. Погибшей было 70 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Скорая помощь Турции
Скорая помощь Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.