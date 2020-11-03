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Лавров заявил о тысячах воюющих в Карабахе наемниках

17:22
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Москва обеспокоена интернационализацией конфликта

Продолжающаяся переброска наемников в зону нагорно-карабахского конфликта и его интернационализация беспокоит Москву. По данным главы российского МИДа Сергея Лаврова, число боевиков с Ближнего Востока приближается к 2 тысячам.
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"Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к 2 тысячам", - заявил глава российской дипломатии в интервью газете "Коммерсант".

Лавров подчеркнул, что задача России как основного посредника - помочь Армении и Азербайджану выйти из горячей фазы, найти мирный способ разрешения обострившихся противоречий. По словам министра, работа в этом направлении идет на различных уровнях. Эта тема, в частности, затрагивалась президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, а также в регулярных контактах с лидерами Азербайджана и Армении.

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