Лавров допустил использование военных контингентов в Карабахе

Механизм контроля за прекращением огня разрабатывается

Устойчивого перемирия в Нагорном Карабахе сложно достичь без договоренностей о действенных мерах контроля. Практика показывает, что обещания прекратить огонь, не подкрепленные контрольными механизмами, не всегда выполняются, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что работа над созданием такого механизма идет. Рассматриваются различные варианты – вплоть до операций с участием военных контингентов.

"Существуют различные подходы к решению данного вопроса. Есть варианты задействования различных электронных средств контроля, "горячей линии" между Ереваном и Баку, наблюдателей под эгидой ОБСЕ, проведения операций с участием военных контингентов", - цитирует Лаврова "Коммерсантъ".

Лавров признал: пока не удается добиться согласования всех параметров. Министр также отметил, что в Москве обеспокоены продолжающейся переброской наемников с Ближнего Востока в зону конфликта.

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