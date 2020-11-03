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Лавров допустил использование военных контингентов в Карабахе

17:38
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Механизм контроля за прекращением огня разрабатывается

Устойчивого перемирия в Нагорном Карабахе сложно достичь без договоренностей о действенных мерах контроля. Практика показывает, что обещания прекратить огонь, не подкрепленные контрольными механизмами, не всегда выполняются, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров заявил о тысячах воюющих в Карабахе наемниках

Лавров отметил, что работа над созданием такого механизма идет. Рассматриваются различные варианты – вплоть до операций с участием военных контингентов.

"Существуют различные подходы к решению данного вопроса. Есть варианты задействования различных электронных средств контроля, "горячей линии" между Ереваном и Баку, наблюдателей под эгидой ОБСЕ, проведения операций с участием военных контингентов", - цитирует Лаврова "Коммерсантъ".

Лавров признал: пока не удается добиться согласования всех параметров. Министр также отметил, что в Москве обеспокоены продолжающейся переброской наемников с Ближнего Востока в зону конфликта.

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