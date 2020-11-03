Исполнитель теракта в Вене был освобожден из тюрьмы по УДО

Глава МВД Австрии решил пересмотреть программы перевоспитания радикалов

Исполнитель теракта в Вене был осужден в Австрии и отбывал заключение за попытку примкнуть к "Исламскому государству" (запрещенной в России террористической организации). Однако 20-летний Куйтим Фейзулай был освобожден досрочно, сообщил глава австрийского МВД Карл Нехаммер.

"Речь идет о 20-летнем австрийском гражданине со вторым гражданством Северной Македонии", - приводит слова министра Австрийское агентство печати. Нехаммер сообщил, что 5 декабря 2019 года Фейзулай досрочно вышел на свободу. Во время теракта в Вене он был вооружен автоматической винтовкой, муляжом пояса со взрывчаткой, пистолетом и мачете.

Глава МВД выразил недовольство досрочным освобождением ликвидированного в Вене стрелка из тюрьмы в 2019 году. По словам Нехаммера, террористу удалось обмануть "программу юстиции по дерадикализации" и добиться преждевременного освобождения. Министр заявил, что программы содержания и перевоспитания радикальных элементов в исправительной системе Австрии будут пересмотрены.

Жертвами стрельбы возле синагоги и ресторанов в австрийской столице накануне вечером стали 5 человек. Один из стрелков – Фейзулай – был убит, позже полиция заявила о задержании 14 подозреваемых.

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