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Исполнитель теракта в Вене был освобожден из тюрьмы по УДО

18:53
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Глава МВД Австрии решил пересмотреть программы перевоспитания радикалов

Исполнитель теракта в Вене был осужден в Австрии и отбывал заключение за попытку примкнуть к "Исламскому государству" (запрещенной в России террористической организации). Однако 20-летний Куйтим Фейзулай был освобожден досрочно, сообщил глава австрийского МВД Карл Нехаммер.
По делу о теракте в Вене задержаны 14 человек

"Речь идет о 20-летнем австрийском гражданине со вторым гражданством Северной Македонии", - приводит слова министра Австрийское агентство печати.  Нехаммер сообщил, что 5 декабря 2019 года Фейзулай досрочно вышел на свободу. Во время теракта в Вене он был вооружен автоматической винтовкой, муляжом пояса со взрывчаткой, пистолетом и мачете.

Глава МВД выразил недовольство досрочным освобождением ликвидированного в Вене стрелка из тюрьмы в 2019 году. По словам Нехаммера, террористу удалось обмануть "программу юстиции по дерадикализации" и добиться преждевременного освобождения. Министр заявил, что программы содержания и перевоспитания радикальных элементов в исправительной системе Австрии будут пересмотрены.

Жертвами стрельбы возле синагоги и ресторанов в австрийской столице накануне вечером стали 5 человек. Один из стрелков – Фейзулай – был убит, позже полиция заявила о задержании 14 подозреваемых.

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