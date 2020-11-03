Путин осмотрел новый ледокол "Виктор Черномырдин"

Это самый большой из неатомных ледоколов в мире

Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге. При участии президента там прошла церемония подъёма государственного флага на новом - крупнейшем в мире российском неатомном ледоколе. Судно получило имя "Виктор Черномырдин". Поздравляя моряков и судостроителей, президент напомнил: у нашей страны - масштабные планы освоения северных морей. И для их осуществления нужны суда, обладающие столь же превосходными характеристиками, как новый ледокол.

У трапа президента России встречает капитан. Ледокол недавно вернулся с ходовых испытаний в Балтийском море, успешно подтвердив все заявленные технические характеристики. Новый российский ледокол носит имя бывшего премьер-министра нашей страны Виктора Черномырдина. Сегодня исполняется ровно десять лет, как его не стало.

Коллективная фотография команды с главой государства — первый судовой артефакт, он будет храниться на ледоколе. Владимиру Путину проводят экскурсию: каюты с двухъярусными кроватями — при штатном экипаже в 38 человек ледокол способен разместить на борту до 90 пассажиров из числа спецперсонала. Это необходимо при той мультифункциональности, на которую способен новый покоритель Арктики.

Ледокол позволяет выполнять функции спасательного судна, оборудован лифтом для поднятия людей со льда, топливозаправщик, может выполнять функции пожарного судна — три лафетных ствола, дистанционная управляемость, чтобы можно было тушить пожары на льдах, нефтебуровых и нефтедобывающих платформах. Ну и исследовательские — порядка 100 квадратных метров под лаборатории.

Самое современное навигационное оборудование, полная автоматика. Одно нажатие трекбола — и ледокол все делает сам. Весной и летом судно будет работать на Полярным кругом, на Северном Морском пути. Зимой - в Финском заливе.

Дизель-электрический линейный ледокол инновационного проекта 22600 был заложен на стапелях Балтийского завода в 2012 году. После спуска на воду через четыре года был перешвартован к достроечной набережной "Адмиралтейских верфей" - там возводились надпалубные конструкции. Отсюда в 2019-м он ушел на ходовые испытания в Балтийское море. У причала в Санкт-Петербурге - вторая самостоятельная швартовка.

Ледокол "Виктор Черномырдин" - один из самых мощных и самый большой из неатомных ледоколов в мире. Ширина ледокола - 30 метров. Длина - почти 150 метров.

Ледокол способен сохранять работоспособность при экстремально низких температурах — до минус 40 градусов. Не застрять во льдах даже во время дрейфа судну поможет уникальная, не имеющая аналогов в мире винторулевая система Azipod. При всей мощности ледокол соответствует международным экологическим требованиям.

На борту нового ледокола оборудована даже система раздельного сбора мусора. А еще установка по обработке и очистке нефтесодержащих и сточных вод, значит, этот гигант оставляет после себя абсолютно чистую морскую гладь.

"Такие технологичные морские суда, способные работать при низких температурах, проходить через сплошные льды, имеют особую значимость для России – великой арктической державы, для реализации наших стратегических планов по развитию и освоению просторов Севера, перспективных транспортных и логистических маршрутов", - заявил Путин.

От родных берегов ледокол "Виктор Черномырдин" теперь держит курс на север, в район Карского моря, на самые ответственные - ледовые испытания. Вскоре к нему присоединятся в полярных льдах еще более мощные суда. Прямо сейчас на стапелях Балтийского завода достраиваются атомоходы "Урал" и "Сибирь" проекта 22200, заложен ледокол этого же проекта "Якутия". Будущий флагман российского ледокольного флота России - атомоход "Арктика" - уже в порту приписки в Мурманске.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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