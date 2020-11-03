Куранты на Спасской башне зазвучат по-другому

Звонницу Спасской башни дооснастили 12 новыми колоколами

На Спасской башне Кремля идет финальная настройка курантов. Звонницу и бой часов остановили в начале октября, чтобы установить новые колокола, без которых невозможно было добиться чистого звучания мелодий, передает "ТВ Центр".

Часовой бой работает безукоризненно. А вот попытки добиться идеального звука именно музыки предпринимались не раз за всю многовековую историю курантов. Но справились с этой сложнейшей задачей на заводе в Воронеже, там же, где льют колокола для храмов.

Новых колоколов 12, вес от тонны до 36 килограммов. И все они должны были звучать в одной тональности! Кропотливая работа дала небывалый диапазон: почти 2 октавы. За счет этого главная мелодия "Гимн России" продлится почти полторы минуты вместо 20 секунд. Ну а услышать обновленные куранты можно уже завтра, в День Народного единства.

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