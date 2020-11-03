Трамп заявил об уверенности в день голосования

Стоит ли доверять статистике?

Полиция - в усиленном режиме работы, национальное киберкомандование - в поисках хакеров из России, Китая и Ирана, вокруг Белого дома - забор из-за вероятности беспорядков. В США идут президентские выборы, к этому часу уже подключились Аляска и Гавайи - из-за разницы во времени они в числе последних. Но все внимание к так называемым колеблющимся штатам: там, где ни за демократов, ни за республиканцев. Дня тишины нет, оба кандидата - и Дональд Трамп и Джо Байден - заняты агитацией. Вся страна следит за соцопросами.

В эти минуты в подавляющем большинстве штатов разгар голосования. И закроются участки в 5 часов утра по московскому времени. Примерно тогда же начнут поступать первые данные по итогам. А окончательное подведение из-за досрочного голосования может растянуться еще на неделю. Но уже сейчас на карте США есть всего два места, где с уверенностью могут заявлять, кто победил.

Крошечная коммуна Диксвилл-Нотч в Нью-Гэмпшире на границе с Канадой. Исторически в виде исключения местный участок открывается первым в стране, в полночь, а не в семь утра, как по всей стране. "У нас есть результат - пять голосов за Джо Байдена!" – сообщили там. И ноль - за Дональда Трампа. Правда, в местечке, где проживают всего 11 человек, из которых право голоса имеют всего пятеро. Право первого участка оспаривает и небольшой городок Миллсфилд. Тоже в Нью-Гэмпшире. Здесь всего 21 избиратель. И перевес в три раза в пользу действующего президента.

Сам он, кстати, проголосовал досрочно еще на прошлой неделе. За себя. Мелания Трамп на избирательном участке во Флориде появилась 3 ноября. И объяснила, почему сделала это отдельно от супруга: "Сегодня день выборов и поэтому я хотела прийти и проголосовать сегодня".

78-летний Джо Байден в самый важный для себя день отправился в церковь, а потом на кладбище в Дэлавере. Там похоронены его близкие. До этого он будто пытался угнаться за Трампом, проводившим по 4-5 предвыборных митингов в день. Сегодня Байден встретился со сторонниками в Пенсильвании.

Трамп излучает оптимизм. Как будто противопоставляя себя уже еле передвигающему ноги Байдену, которого иначе как "сонный Джо" он всю эту кампанию и не называл, выложил для своих сторонников ролик. С собой, бодро танцующим, и, конечно, с призывом голосовать. Пока еще хозяин Белого Дома говорит, что ощущает уверенность в день голосования. И в ключевых, и в колеблющихся штатах.

Результаты социологических опросов как раз говорят об обратном - что все вполне неплохо у демократа Байдена. Впрочем, американская статистика не точна. Примерно треть американского населения не афиширует свои политические предпочтения, боясь показаться нетолерантными. Им категорически не нравится вставать на колени перед афроамериканцами. Не нравится, что их же начинают судить, когда они защищают свое имущество с оружием в руках от мародеров. И нравится то, что 45-й президент США обеспечил новые рабочие места, снизил налоги, вернул производства из Китая в Штаты. Однако в выборы этого года свои коррективы внесла пандемия. И, как следствие, повальное досрочное и дистанционное голосование. Этим способом воспользовались более 100 миллионов американцев. А это 47% от общего числа избирателей. Такого прежде не было.

Поэтому республиканцы просили тех, кто за президента, прийти на участки в день выборов. Им сейчас как никогда важно взять колеблющиеся штаты.

Существующая в США система выборов далека от совершенства: в каждом штате свои законы, манипуляции с нарезкой округов, ограничения в избирательных правах и допуске наблюдателей, своеобразная регистрация, вовсе не исключающая двойного голосования, волеизъявление по почте. Но, главное, это непрямая система выборов президента народом. Победителю нужно в итоге набрать 270 из 541 голосов выборщиков, которые, по идее, должны выражать волю населения штата. Но так бывает не всегда.

И уж эти выборы точно грозят обернуться громкими скандалами, а, возможно и, судебными разбирательствами. Если в финал выйдет Трамп, демократы, конечно, могут пойти в Верховный суд или в Сенат. Но и там, и там у республиканцев большинство.

Главные улицы крупных американских городов как будто готовятся к последней схватке - окна заколочены, двери закрыты наглухо. Белый дом вообще обнесли двухметровым забором.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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