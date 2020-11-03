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Ефремов решил вернуть выплаченные родственникам погибшего Захарова деньги

19:28
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Адвокат заявил, что актер переплатил потерпевшим

Защита Михаила Ефремова добивается возвращения части средств, выплаченных актером родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова. Адвокат утверждает, что артист переплатил потерпевшим как минимум 600 тысяч рублей.
Михаил Ефремов остался без денег

Как заявил защитник Михаила Ефремова Петр Хархорин, каждому потерпевшему планировалось перечислить по миллиону рублей. Однако Виталий Захаров получил 1,2 миллиона. Еще 400 тысяч были переведены во время рассмотрения дела, но родственники отказались их принимать.

"Таким образом, мы хотим вернуть 600 тысяч рублей, за вычетом суммы, потраченной на похороны, это чуть менее 500 тысяч. Кто именно должен вернуть эти средства? Нам безразлично, кто будет эти деньги возвращать", - сказал Хархорин агентству РИА Новости.

Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вечером 8 июня выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель фургона, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице. Суд приговорил актера к 8 годам колонии, позже снизил срок на полгода.

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