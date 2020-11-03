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Евросоюз пригрозил оставить Украину без помощи из-за решения КС

20:00
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Брюссель заявил о нарушении Киевом международных обязательств

Евросоюз пригрозил оставить Украину без обещанной макрофинансовой помощи в1,2 миллиарда евро. Под вопросом и безвизовый режим со странами ЕС. В Брюсселе считают, что решение Конституционного суда  Украины от 27 октября о незаконности электронного декларирования доходов чиновников подрывает выполнение международных обязательств Киева.
Зеленский решил избавиться от Конституционного суда

"Данное решение ставит под сомнение выполнение целого ряда международных обязательств Украины, принятых в отношении иностранных партнеров, включая ЕС. Борьба с коррупцией является одним из ключевых условий и обязательств Украины…", - отмечается в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

Тем временем антикоррупционный комитет Верховной рады рекомендовал депутатам украинского парламента принять закон о восстановлении электронного декларирования. За законопроект проголосовало большинство членов парламентского комитета. Документ предложен в качестве альтернативы президентскому проекту, который подразумевает досрочное прекращение полномочий КС.

КС Украины 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, а также ряд других норм закона о борьбе с коррупцией. Решение суда подверглось резкой критике со стороны Владимира Зеленского, напоминает ТАСС.

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