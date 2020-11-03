Названы сроки перехода коронавируса в "мирный режим"

Новая мутация ослабила возбудителя COVID-19

Новая мутация коронавируса, которая сейчас распространяется в Еропе, сделала его более заразным. В то же время, патогенные свойства COVID-19 ослабли, уверен профессор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По мнению медика, через некоторое время коронавирус перестанет представлять большую опасность для населения.

"Я думаю, что пройдет от года до трех лет, и вирус станет мирным", — приводит комментарий специалиста "Парламентская газета".

Альтштейн уверен, что новая мутация вируса уменьшит его летальность. Эксперты отмечают, что новый вид коронавируса, распространяющийся сейчас в Европе, приводит к смертности в 0,5% случаев. А от предыдущего штамма умирало 10-15% пациентов.

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