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Белый дом сократил число гостей "послевыборной" вечеринки из-за COVID-19

21:06
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Вместо 400 ожидаются всего 250 приглашенных

Число гостей традиционной вечеринки, которая проходит в Белом доме по окончании выборов, сокращено из-за ситуации с коронавирусом. По данным телеканала CNN, вместо запланированных 400 приглашенных ожидаются лишь 250.
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"Изначально нам говорили о 400 гостях, теперь нам сказали, что число гостей сократили до 250", - сообщил корреспондент телеканала.

Число приглашенных сократили из-за опасений заражения коронавирусом. Источники в Белом доме рассказали, что гостей, прежде чем допустить в президентскую резиденцию, протестируют на COVID-19. Сдавшие тест успешно получат специальный браслет.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы избирают в том числе и президента страны. На кресло в Овальном кабинете претендуют действующий глава государства республиканец  Дональд Трамп и кандидат от демократической партии Джо Байден.

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