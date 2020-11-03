Двое подозреваемых по делу о теракте в Вене задержаны в Швейцарии

Еще двоих причастных ищут в Северной Македонии

Полиция швейцарского кантона Цюрих объявила о задержании двоих подозреваемых в причастности к теракту в Вене. Правоохранительные органы выясняют, каким образом задержанные были связаны с человеком, устроившим нападение.

"Расследование полиции привело к установлению личностей 18-летнего и 24-летнего швейцарцев. Оба были задержаны во второй половине дня во вторник по согласованию с австрийскими властями", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте полиции.

Уточняется, что два человека были задержаны в швейцарском городе Винтертур.

Тем временем северомакедонский портал "24 Вести" сообщает, что в списке подозреваемых фигурируют, наряду с ликвидированным 20-летним Куйтимом Фейзулаем, двое граждан Северной Македонии. Как выяснилось, оба они жители Скопье. По данным портала, речь идет об Ардженде Гании и Узеире Авдили. У обоих двойное - австрийское и северомакедонское - гражданство.

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