В Москве за сутки вылечились от коронавируса почти 4 тысячи человек

Госпитализаций стало меньше

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 852 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 325 531.

По обнародованному в начале этой недели прогнозу, пик пандемии в Москве придётся на 14 декабря. Эту дату озвучил глава группы по моделированию ситуации с коронавирусом в стране Алексей Боровков. На спад уровень заболеваемости пойдёт не раньше февраля 2021 года. Эксперт полагает, что примерно до этого времени открытия границ ждать не стоит. Очевидно, что и послабления действующих сейчас в России ограничений тоже не будет.

По данным на 3 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 673 686 пациентам, умерли с начала пандемии 28 828 человек. В Москве больных зарегистрировано почти 440 тысяч, в мире более 47 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,2 миллиона человек.

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