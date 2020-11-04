В России побит рекорд суточного прироста больных COVID-19

В регионах разворачивают дополнительные койки
За сутки в России зафиксировано 19 768 случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель с начала пандемии. Всего с февраля 2020 года выявлено 1 693 454 человека с COVID-19. В Москве зарегистрировано 5 826 больных, всего в столице 445 181 инфицированный.
До этого самое большое число больных в России было зафиксировано 1 ноября – 18 665 человек. Весенний максимум был 11 мая, в тот день было выявлено 11 656 человек с коронавирусом.
На этой неделе обнародованы данные о заразившихся за границей россиянах, которые привезли инфекцию на родину. Выяснилось, что большинство заболевших COVID-19 россиян (90%), которые вернулись из других стран, прибыли из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Всего за границей с начала лета побывали почти полтора миллиона граждан России.
Также несколько дней назад стало известно - сколько времени сохраняются антитела к коронавирусу после того, как человек им переболел. Академик РАН Арег Тотолян сообщил, что этот срок составляет пять месяцев. Раньше считалось, что повторно заразиться человек может примерно через год.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"