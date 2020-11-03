Британцев поразило быстрое восстановление военного потенциала России

Москва делает ставку на скорость, а не на массовость

Российские вооруженные силы проводят операции, которые еще недавно казались фантастикой. Британское издание The Economist в подтверждение этого заявления приводит примеры применения высокоточного оружия – в частности, точечный удар ракетами "Калибр" с кораблей в Каспийском море по целям в Сирии.

Как пишет издание, ни одна страна в мире не способна так быстро восстановить свой военный потенциал, как это удалось России. Автор статьи напоминает, что после развала СССР российская армия находилась в "плачевном состоянии". Однако благодаря значительному увеличению военного бюджета ее удалось преобразовать за счет модернизации вооружений.

Издание приводит данные лондонского Международного института стратегических исследований: еще в 2007 году 97% техники ВВС России было устарелым наследием СССР, теперь же 71% самолетов – современные машины.

Эксперты также отмечают, что российская армия стала гораздо мобильней - по их оценкам, Россия может за два часа привести в полную боеготовность пять тысяч десантников. Постоянно держат солдат в форме и масштабные военные учения. Авторы приводят мнение главы британской военной разведки генерал-лейтенанта Джима Хокенхалла: по словам разведчика, Россия поменяла массовость на скорость.

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