В столице прошла церемония награждения лауреатов премии "Гордость нации"

Мероприятие впервые проводится в 2020 году по инициативе общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России"

Церемония награждения лауреатов премии "Гордость нации" прошла в "Геликон-опере". Она приурочена ко Дню народного единства.

"Номинанты от Московского дома национальностей директор Владимир Тарасов, первый заместитель директора Диляра Сафаралиева, начальник Московского центра интеграции - начальник отдела методического обеспечения и взаимодействия с НОО и территориальными органами исполнительной власти Галина Бурова стали победителями в рамках номинации "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества", получив звания лауреатов I степени", - сообщила пресс-служба Ассамблеи народов России.

Награждение лауреатов проходило по семи номинациям: "За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия"; "За вклад в сохранение и развитие родных языков"; "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики"; "За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений"; "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества"; "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России"; "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях".

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