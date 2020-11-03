Российские военные предупредили о готовящейся провокации в Сирии

Боевики намерены применить системы залпового огня

Боевики в Сирии готовят провокации, направленные на дестабилизацию обстановки в Идлибской зоне деэскалации и дискредитацию сирийских правительственных сил. Об этом заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Гринкевич.

"По имеющейся информации, боевики террористических организаций планируют осуществить обстрел в районе населенного пункта Тедиль провинции Идлиб с применением минометов и реактивных систем залпового огня", - сказал он.

Как рассказал контр-адмирал, террористы намерены разместить видеозапись последствий обстрела на своих ресурсах в интернете – и обвинить сирийские правительственные силы в нанесении ударов по позициям турецких войск.

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