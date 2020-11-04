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Трамп и Байден поспешили отчитаться о победе на выборах

10:23
  • среда
  • 04 ноября 2020

Делать выводы пока рано

Дональд Трамп и Джо Байден заявили о своей победе на президентских выборах. Правда, действующий глава государства поспешил сообщить об этом, как уже о свершившимся факте, а его оппонент сказал, что он лишь на пути к победе.
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"Мы на большой высоте, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать этого. Голоса не могут быть подсчитаны после закрытия избирательных участков! Большая победа!" – написал Трамп у себя в Twitter. Руководство соцсети скрыло этот твит, как содержащий спорный контент.

Одновременно с Трампом его соперник, выступая перед сторонниками, заявил, что находится на пути к победе. "Я уверен в том, что мы идём к победе на этих выборах", - сказал Байден.

3 ноября в США прошли президентские выборы. По предварительным итогам, Трамп заручился поддержкой 213 выборщиков в то время, как Байден получил 238 голосов. Для победы необходимо боле 270 голосов выборщиков. У Трампа высокая поддержка в Техасе, Флориде, Огайо и Алабаме. Он пока лидирует в колеблющихся штатах - Висконсине, Мичигане и Джорджии.

На этих выборах окончательный подсчёт голосов может занять несколько дней, так как большое число американцев из-за пандемии коронавируса проголосовало по почте. Вступить в должность избранный президент должен 20 января 2021 года.

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