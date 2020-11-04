Суды или насилие? Битва за Белый дом вступила в решающую стадию

Кандидаты заявляют о своей победе

В США подводят итоги президентских выборов. Оба претендента на высший пост уже выступили перед сторонниками. Каждый заявляет о своей победе, но расстановка сил постоянно меняется. Основная борьба идёт за так называемые колеблющиеся штаты с наибольшим количеством выборщиков. Трамп считает, что демократы могут прибегнуть к мошенничеству и не захотят признавать поражения. Похожие заявления звучат и в штабе Трампа.

Если бы не голосование по почте, которое в этом году в США было массовым из-за пандемии, вероятно уже утром 4 ноября мир мог бы узнать имя нового президента США. Однако сейчас стоит говорить лишь о промежуточных результатах. И согласно им, пока лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Он побеждает в Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико и ряде других штатов.

Байден выступил с обращением к американцам первым. А так в США обычно поступают проигравшие. Хотя это, разумеется, лишь примета. Трамп же с публичными заявлениями не спешил, выжидая нужный момент. Тем более, что сейчас он находится в роли догоняющего. Впрочем, это не мешает и ему заявлять о своей победе, которую, по словам действующего президента США, у него собираются украсть.

Многие эксперты неоднократно подчеркивали: существующая в США система выборов далека от совершенства. В каждом штате свои законы, манипуляции с нарезкой округов, ограничения в избирательных правах и допуске наблюдателей. Своеобразная регистрация, вовсе не исключающая двойного голосования, в том числе и по почте. Но, главное - это не прямая система выборов президента народом. Победителю нужно в итоге набрать 270 из 541 голосов выборщиков. К примеру, сейчас Трамп побеждает в большем количестве штатов, чем Байден. Однако по количеству выборщиков он пока второй, сообщает "ТВ Центр".

Сколько времени потребуется на подсчёт голосов сейчас никто сказать не может. В отличии от того, что произойдёт в случае, если победит Трамп, а не Байден. Демократы, конечно, могут пойти в Верховный суд или в сенат. Но и там, и там у республиканцев большинство. И в итоге партия Байдена может прибегнуть к крайнему варианту - насилию.

"Что они могут сделать, и я абсолютно уверен они это сделают - это продолжение насилия, это продолжение того, что происходит на улицах американских городов последние полгода, то, что называется BLM и антифа. Это насилие против молчаливого американского белого большинства, которое проголосует, как оно проголосовало в 2016 году", - говорит профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

Однако сейчас в США все относительно спокойно. Хотя на улицах крупных американских городов, особенно там, где побеждают демократы, уже собрались сотни их сторонников. В это время продолжается и подсчёт голосов. Битва идёт за шесть штатов, которые в сумме дают голоса 83 выборщиков. Но даже они в итоге не станут концом битвы за президентское кресло, которое сейчас разворачивается в США.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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