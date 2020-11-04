В Петербурге выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

В России строят новые госпитали

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили более тысячи новых заболевших коронавирусной инфекцией. Это рекорд с начала пандемии. Чтобы замедлить распространение инфекции сразу в нескольких регионах разворачивают дополнительные стационары и вводят новые ограничительные меры.

Военные медики круглосуточно дежурят в больницах Курганской области, здесь по-прежнему одна из самых сложных ситуаций среди российских регионов. Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны прибыли на помощь местным врачам, которые уже не справляются с наплывом пациентов. Многие клиники пришлось перепрофилировать под инфекционные, палаты переполнены.

Критическим число заболевших в Санкт-Петербурге назвал мэр города. Он заявил, что ужесточит правила, если жители не будут носить маски. Многие регионы уже усилили ограничительные меры. Школьные каникулы продлили в Рязанской области, а в Тульской и Свердловской областях старшеклассников со следующей недели отправляют на дистанционное обучение, сообщает "ТВ Центр".

Следуя столичному примеру, многие компании перевели сотрудников на удалённый режим работы, оставаться дома рекомендовано пожилым и людям из группы риска. По всей стране регулярно проводят дезинфекцию общественных мест, а тех, кто всё еще без маски, штрафуют в ходе ежедневных рейдов. Все эти меры позволяют держать ситуацию под контролем и повторно не закрывать бизнес.

Тем временем во многих европейских странах уже не справляются с количеством заболевших. Локдаун следует один за другим. Во Франции за прошедшие сутки выявили рекордное число инфицированных – более 50 тысяч. Страна уже четвёртый день закрыта на карантин – жители могут выходить из дома только на работу, в поликлинику, в магазин или на прогулку. Закрыты рестораны, бары и многие торговые точки. Однако не все регионы поддержали это решение. Например, в Лаворе издан муниципальный акт, разрешающий бизнесу работать.

Комендантский час и ограничения на передвижения вводят в Италии. В стране по выходным и в праздники будут закрыты торговые центры и музеи. Карантин объявлен и в Нидерландах. В Аргентине планируют победить инфекцию с помощью новой российской вакцины "Спутник V". Власти объявили, что планируют закупить 12,5 миллиона доз препарата.

В России к массовой вакцинации планируют приступить с нового года, а в Москве прививки всем желающим могут начать делать уже в ближайший месяц. Кроме того, скоро начнутся пострегистрационные исследования второй российской вакцины, разработанной новосибирским центром "Вектор". Ожидается, что она поступит в гражданский оборот параллельно со "Спутником V".

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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