38-летний Корчевников ищет свою любовь на сайте знакомств

Он завёл там аккаунт

38-летний Борис Корчевников завёл себе аккаунт на сайте знакомств. Телеведущий отчаялся найти себе пару и пошёл на крайние меры. Хотя, не исключено, что это было проявление сиюминутной слабости.

В гостях у Корчевникова на его программе "Судьба человека" была актриса Анны Старшенбаум. Именно она посоветовала завести ему аккаунт на сайте знакомств.

Это произошло во время разговора на тему личной жизни. Анна призналась, что пережила тяжёлый развод с мужем, но сейчас подумывает о поисках новой любви. Для этого она зарегистрировалась на сайте знакомств. Одинокий Корчевников решил последовать примеру актрисы и прямо во время записи программы зарегистрировался на одном из таких сервисов.

Выбрать фото для аккаунта оказалось делом непростым, но в итоге жених Корчевников опубликовал на сайте знакомств снимок, на котором он держит на руках младенца.

Борис Корчевников был женат один раз. Его избранницей была актриса Анна-Сесиль Свердлова. Будущие супруги познакомились в церкви, их брак продлился восемь лет и распался в 2017 году.

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