В Москве вручили награды лауреатам премии "Гордость нации"

Церемонию приурочили ко Дню народного единства

В Москве объявлены победители Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов страны "Гордость нации". Вручение наград приурочили ко Дню народного единства.

Награда учреждена для поддержки деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений и мотивации участия граждан в сохранении и развитии этнокультурного многообразия. Впервые в этом году вручение премии проводилось по инициативе Ассамблеи народов России.

Победителей выбирали в семи номинациях, среди которых - "За вклад в сохранение и развитие родных языков", "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики" и "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях".

В номинации "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества" победили глава Московского дома национальностей Владимир Тарасов, его первый заместитель директора Диляра Сафаралиева и начальник Московского центра интеграции Галина Бурова.

Известно, что одной из приоритетных задач столичных властей остаётся гармонизация межнациональных отношений. В Москве проживают представители многих национальностей, в городе сложились крепкие связи между диаспорами и традиции межэтнических контактов. В столице нет проблем с конфликтами между людьми разных национальностей. За реализацию национальной политики в столице отвечает департамент национальной политики и межрегиональных связей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"