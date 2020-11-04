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В Москве вручили награды лауреатам премии "Гордость нации"

10:49
  • среда
  • 04 ноября 2020

Церемонию приурочили ко Дню народного единства

В Москве объявлены победители Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов страны "Гордость нации". Вручение наград приурочили ко Дню народного единства.
В столице проходит Медиафорум этнических и региональных СМИ

Награда учреждена для поддержки деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений и мотивации участия граждан в сохранении и развитии этнокультурного многообразия. Впервые в этом году вручение премии проводилось по инициативе Ассамблеи народов России.

Победителей выбирали в семи номинациях, среди которых - "За вклад в сохранение и развитие родных языков", "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики" и "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях".

В номинации "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества" победили глава Московского дома национальностей Владимир Тарасов, его первый заместитель директора Диляра Сафаралиева и начальник Московского центра интеграции Галина Бурова.

Известно, что одной из приоритетных задач столичных властей остаётся гармонизация межнациональных отношений. В Москве проживают представители многих национальностей, в городе сложились крепкие связи между диаспорами и традиции межэтнических контактов. В столице нет проблем с конфликтами между людьми разных национальностей. За реализацию национальной политики в столице отвечает департамент национальной политики и межрегиональных связей.

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В столице прошла церемония награждения лауреатов премии "Гордость нации"
В столице прошла церемония награждения лауреатов премии "Гордость нации"
В столице прошла церемония награждения лауреатов премии "Гордость нации"
В столице прошла церемония награждения лауреатов премии "Гордость нации"
В столице прошла церемония награждения лауреатов премии "Гордость нации"
В столице прошла церемония награждения лауреатов премии "Гордость нации"
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