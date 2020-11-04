ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Ереван Плаза" могут закрыть на три месяца за нарушения антиковидных мер

11:09
  • среда
  • 04 ноября 2020

В ТРЦ не было социальной разметки

Один из крупнейших торговых центров Москвы могут закрыть на 90 дней из-за нарушения мер профилактики коронавируса. Специалисты Роспотребнадзора выявили их в ТРЦ "Ереван Плаза" на Большой Тульской улице.  
Магазин "Спортмастер" в ЮВАО могут закрыть за нарушения антиковидных мер

Как сообщила главный специалист-эксперт управления столичного управления ведомства Елена Калугина, в ТРЦ не было разметки для социального дистанцирования, не проводился контроль за соблюдением масочного режима среди посетителей, часть гостей были без масок.

За эти нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо приостановка деятельности.

Рейды по проверке соблюдения санитарного режима проходят сейчас регулярно. Специалисты Роспотребнадзора посещают магазины, театры, спортивные сооружения. Также особое внимание уделяется транспорту.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудник Роспотребнадзора проверяет соблюдение масочного режима в торговом центре
Сотрудник Роспотребнадзора проверяет соблюдение масочного режима в торговом центре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.