"Ереван Плаза" могут закрыть на три месяца за нарушения антиковидных мер

В ТРЦ не было социальной разметки

Один из крупнейших торговых центров Москвы могут закрыть на 90 дней из-за нарушения мер профилактики коронавируса. Специалисты Роспотребнадзора выявили их в ТРЦ "Ереван Плаза" на Большой Тульской улице.

Как сообщила главный специалист-эксперт управления столичного управления ведомства Елена Калугина, в ТРЦ не было разметки для социального дистанцирования, не проводился контроль за соблюдением масочного режима среди посетителей, часть гостей были без масок.

За эти нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо приостановка деятельности.

Рейды по проверке соблюдения санитарного режима проходят сейчас регулярно. Специалисты Роспотребнадзора посещают магазины, театры, спортивные сооружения. Также особое внимание уделяется транспорту.

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