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В Петропавловске-Камчатском улицы превратились в реки после сильного ливня (видео)

11:52
  • среда
  • 04 ноября 2020

Коммунальщики откачивают воду

Ливни и штормовой ветер обрушились на Камчатку. Непогоду принёс циклон, он пришёл со стороны Охотского моря. Сильные подтопления наблюдаются в столице края.
На Сочи обрушился сильный ливень

На видео, снятом очевидцами - улицы в центре города. Они больше напоминают озеро, воды почти по пояс. Многие автомобилисты с трудом выбирались из этой ловушки. Движение транспорта пришлось ограничить.

Последствия стихии устраняют и в Ростове-на-Дону. Улицы оказались под водой после сильного дождя. Автомобили практически проплывали по дорогам, сообщает "ТВ Центр".

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