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ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

12:04
  • среда
  • 04 ноября 2020

Заболели более 3 миллионов человек

В мире поставлен очередной рекорд по числу выявленных больных с коронавирусом за неделю. Прирост составил более 3,3 миллиона человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения. За неделю скончались от осложнений болезни 45 тысяч человек, это на девять тысяч больше, чем неделей ранее. Больше всего заболевших и умерших выявлено в европейских странах.  
Названы сроки перехода коронавируса в "мирный режим"

В США число заразившихся увеличилось за неделю почти на 549 тысяч, в Индии заболели 319 тысяч, а в Бразилии - 163 тысячи человек оказались инфицированными коронавирусом, сообщает ТАСС.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, который параллельно с ВОЗ ведёт подсчёт случаев инфицирования COVID-19, с начала пандемии в мире зафиксировано 47,4 миллиона заболевших, умерло 1,2 миллиона человек. Больше всего больных в США – 9,3 миллиона, второе место у Индии – 8,3 миллиона. На четвёртой строчке – Бразилия с 5,5 миллиона инфицированных, на пятой – Россия, у нас заболели 1,6 миллиона человек.  

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