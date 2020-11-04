Собянин в День народного единства призвал сплотиться для борьбы с коронавирусом

Мэр поздравил москвичей с праздником

Сергей Собянин в День народного единства призвал москвичей объединиться для борьбы с коронавирусом. Мэр Москвы опубликовал своё поздравление с праздником в социальной сети "ВКонтакте".

"Четыре века назад наш народ объединился, чтобы освободить Москву от захватчиков. Мы вынесли из этого урок: чтобы пережить сложности, надо действовать вместе. Сейчас тоже нелёгкие времена. Правда, теперь сражаемся с невидимым врагом. Но выстоять и выйти победителями из пандемии мы сможем только вместе, максимально поддерживая друг друга", - написал Собянин.

Поздравление мэра также появилось и на его официальном сайте. В нём он отметил, что День народного единства пробуждает чувство сопричастности к российской истории и великой культуре. Собянин напомнил, что Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, а единство является прочным фундаментом её современного развития.

Президент России в День народного единства традиционно возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, а затем пообщался с молодёжью. Глава государства сказал молодым людям, что без гармонии между правами и обязанностями граждан трудно существовать обществу. "Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи, вряд ли бы они возглавили ополчение для того, чтобы освободить Москву", - отметил Путин.

День народного единства отмечают в России 4 ноября с 2005 года. История праздника восходит к 1612 году. Тогда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

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