Путин рассказал молодым о правах и обязанностях

Президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Без гармонии между правами и обязанностями граждан трудно существовать обществу. Об этом заявил президент Владимир Путин, общаясь с молодёжью на Красной площади. В День народного единства глава государства по традиции возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому, а затем поговорил с представителями молодёжных объединений.

"Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему обществу", - сказал Путин. Он подчеркнул, что граждане должны знать свои права и требовать от государства их исполнения, но у каждого человека есть и обязанности.

Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи, вряд ли бы они возглавили ополчение для того, чтобы освободить Москву.

Владимир Путин поздравил молодых с праздником и пожелал им осуществления всех планов.

В День народного единства глава государства одним из первых услышал звон новых колоколов на Спасской башне Кремля: на Красной площади зазвучал гимн России. Колокола решили поменять в 2017 году. С инициативой выступил общественный совет фестиваля "Спасская башня". В Воронеже отлили новые колокола, на время работ куранты останавливали.

День народного единства отмечают в России 4 ноября с 2005 года. История праздника восходит к 1612 году. Тогда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских захватчиков.

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