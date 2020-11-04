Джо Байден лидирует на выборах президента США

Но Трамп тоже празднует победу

В США, где завершилось голосование на выборах президента не утихают политические баталии. Оба кандидата заявили о своей победе. Фактически лидирует Джо Байден, он заручился поддержкой большего числа выборщиков. Но пока это - лишь промежуточные итоги. Подсчёт бюллетеней продолжается.

Если бы не голосование по почте, которое в этом году в США было массовым из-за пандемии, вероятно уже утром 4 ноября мир мог бы узнать имя нового президента США, однако сейчас стоит говорить лишь о промежуточных результатах. И согласно им, пока лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Он побеждает в Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико и ряде других штатов. И уже заявляет о собственной победе.

Мы знали, что это продлится долго. Но у нас хорошие результаты. Мы ими довольны. И я думаю, что мы на верном пути к победе. Нам помогла беспрецедентная явка тех, кто проголосовал по почте. И сейчас мы должны обеспечить подсчёт каждого голоса. Я думаю, что уже завтра утром у нас появятся первые результаты. И я с большим оптимизмом смотрю в будущее. Спасибо всем, кто пришел и проголосовал за меня.

Тут, правда, стоит отметить одну любопытную закономерность. Джо Байден выступил с обращением к американцам первым. А так в США обычно поступают проигравшие. Хотя это, разумеется, лишь примета. И таковым себя кандидат от демократов, конечно, не считает. На митингах сторонников он называет себя победителем.

Дональд Трамп с публичными заявлениями не спешил, выжидая нужный момент. Тем более, что сейчас формально он находится в роли догоняющего. Впрочем, это не мешает и ему заявлять о своей победе, которую, по словам действующего президента США, у него собираются украсть.

Это мошенничество, это обман, это позор для нашей страны. Мы готовились выиграть эти выборы и мы их выиграли. Речь идёт о величайшем обмане в истории нашей нации. Мы пойдем в Верховный суд. Мы хотим, чтобы голосование остановилось. Мы не хотим, чтобы внезапно обнаружились в четыре утра какие-то дополнительные бюллетени, которые будут добавлены к списку проголосовавших. Мы должны были победить в этих выборах, и я считаю, что мы победили в этих выборах!

Правда, все подобные сообщения Трампа в отличии от сообщений Джо Байден, соцсети, симпатизирующие демократам, помечают, как контент, вводящий в заблуждение. Или подчеркивают, что подсчёт голосов продолжается. Хотя по поводу нарушений, Трамп определенно знает, о чём говорит. Потому как многие эксперты неоднократно подчеркивали, что существующая в США система выборов далека от совершенства. В каждом штате свои законы; манипуляции с нарезкой округов; ограничения в избирательных правах и допуске наблюдателей; своеобразная регистрация, не исключающая двойного голосования, в том числе и по почте. Но, главное - это не прямая система выборов президента народом. Победителю нужно в итоге набрать 270 голосов выборщиков из 541. К примеру, сейчас Трамп побеждает в большем количестве штатов, чем Байден. Однако по количеству выборщиков он пока второй.

Сколько на потребуется времени на подсчёт голосов, сейчас сказать не может никто. В отличии от того, что произойдёт в случае, если победит Трамп, а не Байден. Демократы, конечно, могут пойти в Верховный суд или в Сенат. Но и там, и там у республиканцев большинство. И в итоге партия Байдена может прибегнуть к крайнему варианту - вывести людей на улицу. Это, впрочем, может сделать и Трамп. В любом случае, сторонники обоих кандидатов уже заявили, что признавать результаты выборов в случае проигрыша не собираются.

"Кто бы не выиграл на этих выборах, это будет президент одной части Америки. Выиграет Байден - в оппозиции будут белые. Выиграет Трамп - в оппозиции будут цветные. И понятно, что электорат обоих лидеров рассматривает эти выборы, как последний шанс Америки. И понятно, что возможных столкновений не избежать, - считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Однако сейчас в США все относительно спокойно. Хотя на улицах крупных американских городов, особенно там, где побеждают демократы, уже собрались сотни их сторонников. В это время продолжается и подсчёт бюллетеней. Битва идёт за шесть штатов, которые в сумме дают голоса 83 выборщиков. И Трамп пока лидирует в большинстве из них. Но даже этот результат в итоге не станет концом битвы за президентское кресло, которое сейчас разворачивается в США.

Одновременно с этим в США прошли и выборы в Сенат, где пока перевес на стороне кандидатов от Республиканской партии. Хотя, например, в штате Делавер, их представитель проиграл демократке Саре Макбрайт, ставшей первым и пока единственным сенатором-трансгендером за всю историю США.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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