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Европейские рынки падают из-за неопределённости в США

14:54
  • среда
  • 04 ноября 2020

Итоги выборов будут подводить долго

За событиями в США внимательно следят на фондовых рынках. От исхода голосования зависят меры по поддержке американской экономики, регулирование бизнеса, продолжение или сворачивание торговых войн и другие вопросы, которые интересуют трейдеров во всём мире.

На этом фоне европейский рынок акций утром 4 ноября начал торги снижением. В Германии, Франции, Великобритании индексы потеряли от одного до почти полутора процентов. Настроение трейдерам портит неопределённость - отсутствие на выборах явного лидера, а также то, что подсчёт голосов, вероятно, затянется, а честность процедуры может быть оспорена в судах, сообщает "ТВ Центр".

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