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В деле избитого до смерти волгоградца могут появиться новые фигуранты

15:15
  • среда
  • 04 ноября 2020

Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны

Соучастников избиения до смерти мужчины в Волгограде могут привлечь к ответственности. Не исключено, что избившего подтолкнули к совершению преступления его сестра и друзья.
В Волгограде умер мужчина, избитый после перепалки в родительском чате

"Родственники погибшего Романа Гребенюка считают, что основной фигурант дела, Арсен Мелконян, не единственный, кто может быть причастен к этому преступлению. Надо проверить роль его сестры Анны: возможно, она подстрекала к ссоре. И самое главное, надо выяснить, какую роль сыграли двое мужчин, которые пришли вместе с Мелконяном в банк", - сказал ТАСС адвокат потерпевшей стороны Шота Горгадзе.

1 ноября в одной из волгоградских больниц от травмы головы скончался Роман Гребенюк, которого избили из-за конфликта в родительском чате. Избиение произошло 23 октября в отделении одного из банков, Арсен Мелконян нанёс Гребенюку несколько ударов по голове. В руке Мелконяна мог быть кастет. Нападавший, который сейчас содержится в СИЗО, утверждает, что потерпевший оскорбил его сестру. Мужчины договорились встретиться в банке и выяснить отношения. 

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