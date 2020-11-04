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У коронавируса появился новый симптом

16:27
  • среда
  • 04 ноября 2020

Учёные предупредили россиян

Учёные предупреждают о симптоме, которым может сопровождаться коронавирусная инфекция - заложенность ушей. Об этом сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
У коронавируса появился ещё один неприятный симптом

Эксперт ссылается на исследование турецких учёных. Они утверждают, что 18% заболевших имели этот признак. При этом заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с лёгкой формой заболевания.

В самом начале пандемии врачи говорили, что у коронавируса примерно такие же симптомы, как и у ОРВИ или гриппа: высокая температура, кашель, озноб и ломота в теле. Позже выяснилось, что при коронавирусе могут появляться сыпь на коже, конъюнктивит и желудочно-кишечные расстройства. Позже к этим симптомам добавился шум в ушах.

Также известно, что COVID-19 может протекать без симптомов. В этом случае у человека также вырабатываются антитела, но весь период болезни он опасен для окружающих. Как недавно выяснилось, антитела после заболевания живут в организме человека совсем недолго – около пяти месяцев.

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