Путин: " В мире происходят глубочайшие перемены"

Президент пообщался с представителями религиозных конфессий

В День народного единства Владимир Путин пообщался по видеосвязи с представителями религиозных конфессий. Разговор шёл о традиционных ценностях, изменениях в мире и межнациональных проблемах, которые сейчас захлестнули Европу.

По мнению главы государства, традиционные ценности испытываются сейчас на прочность. "Важно понимать, что в мире происходят глубочайшие перемены. С серьёзными вызовами сталкиваются традиционные ценности, сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр", - сказал Путин.

Мы видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто используют это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость, указал президент. По его мнению, в России нельзя допустить обострения межнациональных отношений, как это происходит сейчас в некоторых странах.

Мы вместе обязаны делать всё возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране.

Путин особо отметил роль российских духовных лидеров в гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, предупреждении экстремизма и терроризма. К таким людям прислушиваются, они несут обществу приверженность ценностям мира, добра и милосердия.

Говоря о патриотизме, глава государства отметил, что он объединяет россиян, исторически доказавших свой выбор жить в согласии. Наша страна – многонациональное и многоконфессиональное общество. Все народы России когда-то вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед и проходили через тяжелейшие испытания.

Президент поздравил всех россиян с Днём народного единства. Этот праздник отмечается с 2005 года, он учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

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