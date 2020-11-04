Более 30 нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах Москвы

Им выписаны штрафы

Проверяющие выявили в торговых центрах на севере Москвы более 30 нарушителей масочного режима. Об итогах рейдов рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Камнев.

По его словам, по факту всех нарушений составлены административные протоколы. Нарушители заплатят штрафы по четыре тысячи рублей. Известно, что рейды прошли в ТЦ "Водный", ТРЦ XL и ТК "Галерея Аэропорт".

Ранее стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы "Ерван Плаза" могут закрыть на 90 дней из-за нарушения мер профилактики коронавируса. Там отсутствовала социальная разметка и не вёлся контроль за соблюдением масочного режима среди посетителей.

Рейды по проверке соблюдения санитарного режима проходят сейчас регулярно. Специалисты ОАТИ и Роспотребнадзора посещают магазины, театры, спортивные сооружения. Также особое внимание уделяется транспорту.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"